В Нижнем Тагиле «Уралочка-НТМК» проиграла казанскому «Динамо-Ак Барсу»

В минувшую пятницу ВК «Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле принимала казанское «Динамо-Ак Барс». Хозяйкам площадки удалось лишь в первом сете навязать борьбу одному из лидеров чемпионата — 26:28. Остальные три игровых отрезка прошли почти при полном превосходстве гостей из Татарстана — 19:25, 21:25, 20:25.

После четырёх игр свердловская команда находится на 11-м месте, не имея в активе ни одного очка.

«“Уралочка” исторически намного сильнее, посмотрим, кто в конце чемпионата будет. Многое получалось, и игроки, и тренерский штаб видели, к чему мы должны стремиться в лучших эпизодах. Но всё же пока нет на 100% сбалансированной игры. Её, наверное, не было сегодня и у Казани, но у нас были хорошие моменты, которые препятствовали игре соперника. Хочется больше лидерских качеств от многих игроков на площадке, чтобы это было постоянно. Надо стремиться к этому, нужны победы», — отметил старший тренер «Уралочки-НТМК» Александр Перепёлкин.

26 октября «уралочки» в Санкт-Петербурге встречаются с «Ленинградкой».