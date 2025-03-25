В Нижнем Тагиле управляющие компании обязали закрасить граффити с рекламой наркотиков 

Собственникам помещений на улицах Матросова и Кутузова, а также управляющим компаниям, чьи фасады украшены граффити с рекламой сайтов, торгующих запрещёнными веществами, выданы предписания на удаление надписей. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления со ссылкой на администрацию Тагилстроевского района. В случае невыполнения указаний будет возбуждено административное производство.

Напомним, накануне, 24 марта, в редакцию АН «Между строк» обратился житель Тагилстроевского района Нижнего Тагила и пожаловался на бездействие владельцев зданий и управляющих компаний. По его словам, на протяжении недели нa фacaдaх домов на улицах Матросова и Кутузова неизвестные нарисовали граффити с рекламой сайтов, торгующих запрещёнными веществами. Но закрашивать их никто не спешит.

«На фасадах магазина “Монетка” на улице Матросова, 5а и гостиницы “Металлург” на улице Кутузова, 2 уже неделю красуются граффити с рекламой наркотиков. Я также замечал подобные надписи по всему городу. Почему собственникам зданий и управляющим компаниям всё равно? Наши дети видят эти надписи — почему никто не принимает меры и не закрашивают их?» — рассказал АН «Между строк» житель Нижнего Тагила.