В Нижнем Тагиле управляющая компания заплатит 70 тысяч рублей за травму четырёхлетнего мальчика в подъезде дома

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила через суд добилась от управляющей компании «Тагил-Сити» выплаты 70 тысяч рублей родителям четырёхлетнего мальчика, который в марте этого года упал с лестницы в подъезде дома № 103 на Ленинградском проспекте. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ребёнок поднимался по лестнице вместе с мамой и бабушкой, но оступился и провалился в проём между окном и площадкой. В результате падения мальчик получил травму головы и был госпитализирован. Пострадавший провёл в больнице несколько дней.

В надзорном ведомстве уточнили, что жильцы дома неоднократно просили УК установить решётку на окнах, но организация требования собственников жилья игнорировала. В итоге прокуратура добилась установки заграждения.