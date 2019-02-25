В Нижнем Тагиле управляющая компания свалила грязный снег с проезжей части на детскую площадку

Сотрудники управляющей компании «Стройсервис» при очистке дворовой территории возле дома № 52/2 по Уральскому проспекту вывалили грязный снег на детскую площадку. На действие УК в социальных сетях пожаловались жильцы ближайших домов. Представитель «Стройсервиса» Владимир Житин пояснил АН «Между строк», что снег с проезжей части был вывален на газон сотрудниками компании «не от большого ума».

«Ну вот так почистили, сейчас будут убирать, что теперь делать, — говорит Житин. — Я даже не могу вам сказать, кто принял такое решение. Чистили проезжую часть вокруг дома и не нашли лучше места, чем сгрести этот снег на детскую площадку. Понятно, что не от большого ума всё это сделано».