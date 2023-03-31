В Нижнем Тагиле управляющая компания без ведома хозяйки вскрыла дверь квартиры и поставила заглушки на батареи

В Нижнем Тагиле работники управляющей компании «Дружба» без ведома хозяйки вскрыли замки на двери, прошли в квартиру, срезали батареи и поставили заглушки. Об этом в паблике во «ВКонтакте» «ЧП Нижний Тагил» рассказала собственница одной из комнат помещения. По словам тагильчанки, всё началось 7 марта, когда коммунальщики запускали отопление в их квартиру.

«Я была на работе. Сестра скинула фото нашей двери. В секции три комнаты свободны. Одна наша — в собственности. Вскрыли всё. Двери заколотили, кроме нашей. А между тем в комнате находилась бытовая техника», — рассказывает подписчица паблика.

После этого тагильчанка связалась с управляющей компанией «Дружба», где ей сообщили, что ставить дверь собственникам придётся за свой счёт. По словам участковой, работники УК самостоятельно попали в квартиру, так как на протяжении месяца не могли найти хозяйку.

«Почему я дверь за свой счёт должна менять? Они вообще не имели права заходить туда! Вопрос с управляющей компанией до сих пор пытаемся решить. Пока безуспешно. Не решим миром, будем в суд обращаться», — говорит собственница.