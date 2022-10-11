В Нижнем Тагиле упавший от ветра рекламный баннер повредил две иномарки

Накануне, 10 октября, в Нижнем Тагиле недалеко от дома № 8 на проспекте Вагоностроителей на два легковых автомобиля упал рекламный баннер. По словам подписчиков паблика «Инцидент Нижний Тагил», деревянная конструкция оторвалась от каркаса из-за сильного ветра. В результате у Кia оказалось разбито стекло и зеркало заднего вида, у Renault повреждена крыша и багажник. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», владельцы повреждённых транспортных средств обратились в полицию, сейчас устанавливается размер причинённого ущерба. Отметим, что билборд принадлежит ООО «УВЗ-Медиа сервис».

«В отделе полиции № 17 информация о повреждении двух автомобилей зарегистрирована, в настоящее время по данному факту сотрудниками полиции организована проверка. Причинённый ущерб устанавливается», — сообщили в пресс группе МУ МВД «Нижнетагильское».