В Нижнем Тагиле упавшая с карниза штукатурка едва не убила человека

Житель Нижнего Тагила по имени Андрей пожаловался на состояние дома № 5 на улице Огаркова. По словам мужчины, накануне от карниза здания отвалился кусок штукатурки, который едва не прилетел ему в голову.

«Выхожу я из кафе, и уже на дороге возле меня падает кусок штукатурки. Ещё бы сантиметров 30, и он бы попал мне прямо по голове. Приличный такой обломок, тяжёлый. Я голову поднял и вижу, что там весь карниз разрушается», — говорит Андрей.

Фотографии сделаны 13 апреля Фотографии сделаны 13 апреля Фотографии сделаны 13 апреля

По информации АН «Между строк», сегодня утром возле здания работала автовышка, рабочие отбивали штукатурку.

Двухэтажное каменное здание в Балыковском переулке (ныне — улица Огаркова) было построено в последней четверти XIX века купцом Михаилом Мозгуновым. Дом, за исключением небольшой части, был доходным: помещения на первом этаже сдавались под магазины, на втором — под квартиры.

Фотографии сделаны 14 апреля Фотографии сделаны 14 апреля

В 1933–1938 годах дом был достроен двумя этажами по проекту архитектора Н. И. Федоряко и передан под гостиницу «Северный Урал». Здание пережило четыре капремонта, в ходе которых обновлялись фасады и кровля, менялись водопровод и канализация. Последний капремонт проходил в 2014–2015 годах. Старинный дом является объектом культурного наследия.