Происшествия

В Нижнем Тагиле упавшая с карниза штукатурка едва не убила человека

14.04.2022 15:42
В Нижнем Тагиле упавшая с карниза штукатурка едва не убила человека

Житель Нижнего Тагила по имени Андрей пожаловался на состояние дома № 5 на улице Огаркова. По словам мужчины, накануне от карниза здания отвалился кусок штукатурки, который едва не прилетел ему в голову.

«Выхожу я из кафе, и уже на дороге возле меня падает кусок штукатурки. Ещё бы сантиметров 30, и он бы попал мне прямо по голове. Приличный такой обломок, тяжёлый. Я голову поднял и вижу, что там весь карниз разрушается», — говорит Андрей.

По информации АН «Между строк», сегодня утром возле здания работала автовышка, рабочие отбивали штукатурку.

Двухэтажное каменное здание в Балыковском переулке (ныне — улица Огаркова) было построено в последней четверти XIX века купцом Михаилом Мозгуновым. Дом, за исключением небольшой части, был доходным: помещения на первом этаже сдавались под магазины, на втором — под квартиры. 

В 1933–1938 годах дом был достроен двумя этажами по проекту архитектора Н. И. Федоряко и передан под гостиницу «Северный Урал». Здание пережило четыре капремонта, в ходе которых обновлялись фасады и кровля, менялись водопровод и канализация. Последний капремонт проходил в 2014–2015 годах. Старинный дом является объектом культурного наследия.

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