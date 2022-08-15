В Нижнем Тагиле упали цены на комнаты

В Нижнем Тагиле цены на комнаты в коммунальных квартирах упали на 0,7%, сообщает пресс-служба федерального портала «Мир квартир». При этом средняя цена комнаты в Нижнем Тагиле составляет 435 тысяч рублей, что на 0,7% меньше с начала текущего года. Подешевел данный тип недвижимости и в других регионах: в Ленинградской области (–14,8%), Махачкале (–13,5%) и Волжском (–5,5%). Больше всех подорожали комнаты в Ставрополе (+35,3%), Барнауле (+33,2%) и Казани (+32,1%). В Москве комнаты на вторичном рынке подорожали на 21,7% с начала года, в Санкт Петербурге — на 13,2%. Исследования проводились в 70 крупных городах страны.

Кроме Нижнего Тагила, самые дешевые комнаты можно купить Ульяновске (437 тысяч рублей), Волжском (499 тысяч рублей). Самые дорогие комнаты продаются в Москве — в среднем они стоят 5 млн рублей. За ней следуют Сочи с ценником 3,55 млн рублей, Санкт-Петербург (3,05 млн рублей), Севастополь (2,2 млн рублей). В среднем по России комната стоит 1,07 млн рублей. Наибольшее предложение комнат в базе объектов отмечено в Петербурге (около 7000) и Екатеринбурге (4000).