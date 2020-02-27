В Нижнем Тагиле уничтожили более 90 кг винограда

Нижнетагильская транспортная прокуратура передала для уничтожения управлению Россельхознадзора региона более 90 кг винограда, который продавался без сопроводительных документов, сообщает пресс-служба ведомства.

Продукция была изъята должностными лицами Екатеринбургской таможни и Управления Россельхознадзора по Свердловской области у индивидуального предпринимателя, продававшего фрукты и овощи на территории одного из рынков Нижнего Тагила.

«Установлено, что участник внешнеэкономической деятельности осуществлял реализацию винограда весом более 90 кг в отсутствие товаросопроводительных документов, подтверждающих страну происхождения товара», — сообщили в ведомстве.

По данному факту Арбитражным судом Свердловской области участник внешнеэкономической деятельности привлечён к административной ответственности в виде предупреждения по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов).