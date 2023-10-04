В Нижнем Тагиле уничтожили 9 тонн нелегального алкоголя

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила проверила соблюдение требований законодательства об обороте спиртосодержащей жидкости. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что алкоголь в количестве 6 тысяч единиц был изъят в ходе проверки ОЭБиПК из торговой точки, осуществляющей деятельность на территории района.

Отметим, что документы, подтверждающие происхождение продукции, в правоохранительные органы не представлены. Прокуратура района направила исковое заявление о признании 9 тонн спиртсодержащей продукции бесхозяйным имуществом, передачи её в собственность РФ и последующем уничтожением силами МРУ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора.

Решение суда вступило в законную силу. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.