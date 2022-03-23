В Нижнем Тагиле уничтожили 80 тысяч пачек контрафактных сигарет 

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции уничтожили почти 80 тысяч ранее изъятых пачек контрафактных сигарет. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», предприниматель, у которой изъяли сигареты, приобрела контрафактную продукцию из-за низкой стоимости, без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность оборота и производства продукции.

Табачная продукция была обнаружена в магазине на Ленинградском проспекте сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в 2021 году.

«Предприниматель оказалась из города Кушвы, она реализовывала немаркированные сигареты и табачные изделия с поддельными акцизными марками большими партиями на одном из оптовых рынков в Нижнем Тагиле, а также осуществляла их продажу в розницу через принадлежащие ей торговые точки», — сообщили в полиции.

Коробки с контрафактными сигаретами сотрудники полиции при участии представителей Общественного совета вывезли на полигон бытовых отходов. Почти 80 тысяч пачек на сумму 3 млн рублей были уничтожены под гусеницами бульдозера. Два уголовных дела по ч. 5 и ч. 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации) рассмотрены. Предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Приговоры уже вступили в законную силу.