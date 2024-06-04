В Нижнем Тагиле умер тренер-преподаватель по баскетболу СШ «Старый Соболь» Павел Голованенко

На 32-м году жизни скончался баскетбольный арбитр и тренер-преподаватель СШ «Старый Соболь» Павел Голованенко. Как сообщили в Федерации баскетбола Свердловской области, ранее у него произошло кровоизлияние в мозг после перенесённого инсульта, который случился во время выезда на соревнования в Пермь.

28 мая появилась информация, что спортсмен находится в реанимации.

«Федерация баскетбола Свердловской области выражает искренние соболезнования родным и близким Павла», — говорится в сообщении на сайте организации.