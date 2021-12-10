В Нижнем Тагиле улицы Уральскую и Огаркова украсили фонари под старину 

На улицах Уральской и Огаркова в Нижнем Тагиле появились декоративные светильники. Это историческая часть города, на ней располагаются здания XIX века, поэтому в мэрии приняли решение украсить улицы красивыми фонарями под старину.

Работы ведутся в рамках проекта «Светлый город», который реализуется в Нижнем Тагиле с 2014 года. Проект вышел на финишную прямую. Осталось демонтировать 106 опор наружного освещения, проложить 3,9 км сетевого кабеля, смонтировать 193 светильника, сообщает пресс-служба администрации города.