В Нижнем Тагиле улицы Кушвинскую и Бондина сделают односторонними

Участки улиц Кушвинской и Бондина от Кулибина до Заводской будут односторонними, такое решение было принято накануне на выездном совещании врип главы города Владиславом Пинаевым. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, планируется, что проезд по Кушвинской станет возможным только в сторону железнодорожного вокзала, а по Бондина, соответственно, в сторону Кулибина. В ведомстве отметили, что ГИБДД не против нововведения при условии, что в итоге будут соблюдены все правила безопасности.

Вопрос о реорганизации дорожного движения в этом районе подняли местные жители: люди жаловались на состояние проезжей части и отсутствие тротуаров. Владислав Пинаев поставил МУП «Тагилгражданпроект» задачу провести детальную проработку проекта реконструкции данных дорог, включая тротуары, исходя из новой схемы дорожного движения.