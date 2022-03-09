В Нижнем Тагиле ударившего сотрудника ГИБДД пьяного водителя приговорили к реальному сроку

В Нижнем Тагиле Ленинский районный суд вынес приговор 32-летнему местному жителю Андрею Г., который в состоянии алкогольного опьянения ударил сотрудника ГИБДД. Мужчина обвинялся по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 29 сентября около 02:30 сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mazda CX-7, которым управлял мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Водителя доставили в отдел полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» для составления необходимых процессуальных документов.

Перед входом в здание задержанный стал выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников ГИБДД и отказывался входить. После ударил по голове одного из полицейских. Мужчину пришлось усмирить с помощью наручников.

«В результате действий осуждённого сотруднику полиции были причинены травмы, расценённые экспертом как причинившие лёгкий вред здоровью полицейского», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал, в содеянном раскаялся.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал мужчину виновным и приговорил к четырём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.