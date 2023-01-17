В Нижнем Тагиле учителя общеобразовательных школ предупредили родителей о звонках лжегазовиков, которые вынуждают детей включать дома газ

В родительских чатах Нижнего Тагила учителя общеобразовательных учреждений стали рассылать сообщения, что некие диверсанты из Украины звонят детям и, представившись сотрудниками газовых служб, вынуждают школьников включать дома газовую плиту. Аналогичная информация опубликована в официальной группе во «ВКонтакте» администрации Дзержинского района Нижнего Тагила. Чиновники напоминают о необходимости быть бдительными и рекомендуют родителям заблокировать доступ всех неизвестных номеров на телефон ребёнка, оставив только контакты близких и родственников.

В распространившейся по социальным сетям аудиозаписи женщина, представившись сотрудником экстренной службы, по телефону спокойным, уверенным голосом объясняет ребёнку, что ему нужно открыть все газовые конфорки. Уточняет, есть ли дома родители. После ответа малыша, что в квартире никого нет, убеждает его не звонить маме и не сообщать об этом разговоре, а самому помочь сотруднику проверить газ. Когда ребёнок соглашается открыть конфорки на плите, женщина переспрашивает, всё ли сделано правильно и появился ли на кухне запах газа. Затем она советует ему уйти в другую комнату и отдыхать, уточняя, что через два часа плиту можно выключить.

Отметим, что эта аудиозапись ходит по интернету ещё с 2018 года. Тогда она получила активное распространение на территории Казахстана, а позже перешла и в Россию.