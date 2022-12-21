В Нижнем Тагиле учительница английского «подарила» иностранному другу по переписке 100 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле 28-летняя преподавательница английского стала жертвой «друга по переписке», который попросил у неё 100 тысяч рублей, пообещав погасить её долги. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в полиции девушка рассказала, что познакомилась с молодым человеком в популярном корейском приложении для общения и изучения иностранных языков.

По словам потерпевшей, незнакомец написал первый. Задавал обычные вопросы, а про себя почти ничего не говорил. Рассказал, что родился в Корее, но сейчас работает в Великобритании по контракту. После непродолжительного общения в приложении молодые люди стали переписываться в мессенджере. Тагильчанка была приятно удивлена, когда новый друг сообщил, что отправил ей посылку с денежными подарками, при этом уже оплатил доставку авиалиниями до России. Но девушке нужно было заплатить взнос в размере 100 тысяч рублей, чтобы коробка смогла пройти таможню.

Иностранец отправил QR-код, по которому можно было проверить состояние груза на сайте транспортной компании. Жертва сразу перешла по ссылке и прочитала, что при получении подарка нужно заплатить 100 тысяч рублей.

«Это насторожило получателя, и девушка тут же сообщила об этом новому “другу”. Тот опять успокоил её сообщением, что в посылке в коричневом конверте лежит 1 тысяча фунтов стерлингов для погашения её расходов. Тогда девушка связалась с транспортной компанией по указанному на сайте номеру телефона, уточнив счёт, на который нужно перевести деньги. Затем через мобильное приложение сделала два перевода. После оплаты с ней связался представитель транспортной компании и сообщил, что в посылке находятся денежные средства, но не уточнил, сколько именно. Эту информацию она также передала знакомому, который подтвердил наличие в его отправлении 5 млн долларов, 3 млн чеком и 2 млн наличными, не сказав, в какой валюте», — уточнили АН «Между строк» в полиции.

Затем девушка снова связалась с транспортной компанией, рассказав, что в посылке лежат деньги в иностранной валюте. В ответ ей сообщили, что такие действия противоречат принципам компании и, чтобы забрать посылку, ей необходимо получить сертификат в ООН, который обойдётся в сумму 350 тысяч рублей. В противном случае, пообещали транспортники, тагильчанка будет привлечена к ответственности «за отмывание денег», а посылка утилизирована.

Пострадавшая рассказала об этом иностранцу. Он просил её оплатить сертификат, объяснив, что не готов прощаться с такими деньгами, и пообещал по окончании контракта приехать в Россию и возместить новой подруге всю потраченную сумму. Тогда девушка поняла, что стала жертвой онлайн-афериста. Сотрудники правоохранительных органов изучили переписку в телефоне тагильчанки, а также копии электронных чеков. Оказалось, что код телефона, с которого общался иностранец, соответствует Малайзии, а номер транспортной компании принадлежит Италии.

В полиции напоминают, что необходимо критично относиться к телефонным звонкам и перепискам. Не забывать, что, как только речь заходит о переводе денег, необходимо сразу прекращать разговор и блокировать собеседника.