В Нижнем Тагиле ученик школы № 13 на спор выпрыгнул из окна во время урока 

Накануне, 11 апреля, в Нижнем Тагиле 12-летний ученик пятого класса единственной в Северном посёлке школы № 13 выпрыгнул из окна второго этажа. Инцидент произошёл днём во время урока. Информацию об этом со ссылкой на собственный источник опубликовал паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Случившееся объясняют спором между одноклассниками. За то, что мальчик выпрыгнет из окна, ему пообещали тысячу рублей. Во время урока пятиклассник отпросился в туалет, поднялся на этаж выше и выпрыгнул из окна. Происходящее снимала на видео одна из учениц седьмого класса.

«Урок проходил на первом этаже учебного заведения. "Видеооператор" и "зрители" ждали "героя" в условленное время в условленном месте. Ровно в 12:50 мальчик, отпросившись у ничего не подозревающего педагога, вышел из класса и, поднявшись с первого этажа на второй, спрыгнул вниз», — рассказал паблику «Инцидент Нижний Тагил» местный житель.

Как сообщается, после падения ребёнок получил серьёзные травмы и был госпитализирован в больницу Екатеринбурга. Медики диагностировали у школьника сотрясение головного мозга, ушибы, гематомы и закрытый перелом пяточной кости.

В полиции факт ЧП подтвердили. Там отметили, что на учёте в органах внутренних дел подросток не состоит.

«Действительно, вчера, 11 апреля, в отдел полиции № 17 поступило сообщение о травме 12-летнего учащегося школы. По данному факту сотрудниками правопорядка была организована проверка. Было установлено, что в отношении подростка физического воздействия не совершалось», — пояснили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

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