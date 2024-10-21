В Нижнем Тагиле ученица восьмого класса из-за конфликта воткнула скальпель в ногу однокласснику

Ученики восьмого класса школы № 41 Нижнего Тагила устроили потасовку на уроке английского языка, в ходе которой одна из учениц вонзила скальпель своему однокласснику в ногу. Об инциденте, произошедшем в начале октября, стало известно только в конце прошлой недели.

На место происшествия прибыли полицейские из отдела № 17, которые опросили школьный коллектив и забрали девочку в отдел по делам несовершеннолетних (ПДН). По информации сообщества «Инцидент Нижний Тагил», мальчика срочно госпитализировали.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» подтвердили случившееся и отметили, что провели с подростками и их родителями профилактическую беседу, акцентируя внимание на важности решения конфликтов мирным путём. Несмотря на серьёзность ситуации, полученные травмы не нанесли мальчику значительного вреда и никак не угрожали его жизни и здоровью. Однако вопрос о возможной постановке девочки на учёт будет рассматриваться на ближайшем заседании территориальной комиссии ПДН.