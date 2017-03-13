В Нижнем Тагиле участковый во время больничного задержал грабителя

В Тагилстроевском районе участковый уполномоченный, находясь на больничном, задержал по горячим следам магазинного грабителя. Вечером 13 марта полицейский, выйдя из аптеки, увидел, как за молодым человеком по улице Гвардейской бежит продавец одного из близлежащих магазинов, и решил сам поймать злоумышленника.

«Пробежав квартал, подозреваемый перешёл на шаг. Полицейский скрытно следовал за молодым человеком, затем поравнялся с ним и провёл задержание. Страж порядка позвонил в дежурную часть, и прибывший наряд ППС доставил подозреваемого в отдел полиции. Задержанным оказался 28-летний неработающий, ранее судимый за имущественные преступления житель Тагилстроя. Он признался в том, что в торговом зале магазина открыто похитил две бутылки недорогого коньяка», – уточнили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, за грабёж ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

Агентство новостей «Между строк»