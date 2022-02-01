В Нижнем Тагиле участились ДТП с участием детей

На территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа с начала 2022 года зарегистрировано 4 ДТП с участием детей-пассажиров. Во всех случаях аварии спровоцировали водители автомобилей, где перевозились несовершеннолетние. В результате дорожно-транспортных происшествий 7 детей получили травмы различной степени тяжести.

В ГИБДД обращаются к водителям, перевозящих детей, с просьбой быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и воздержаться от маневров с выездом на полосу встречного движения.