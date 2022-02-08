В Нижнем Тагиле уберут круговое движение на перекрёстке Фестивальная — Кулибина 

Мэрия Нижнего Тагила выделили средства на разработку проекта капитального ремонта автомобильной дороги по улице Фестивальная от дома № 5а до дома № 14. Как сообщили АН «Между строк» в управлении городским хозяйством, кольцо на перекрёстке Фестивальная — Кулибина преобразуют по той же схеме, что и перекрёсток улиц Индустриальная — Фестивальная.

«Это позволит увеличить пропускную способность перекрёстка за счёт уменьшения площади, которую сейчас занимает кольцо. В этом году будут завершены проектные работы и определится стоимость капремонта. В дальнейшем муниципалитет с министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области будет рассматривать вопрос о финансировании работ, включении этого проекта в одну из областных программ», — рассказали АН «Между строк» в управлении горхозяйством.

Работы по капитальному ремонту дороги необходимо будет согласовать сразу с несколькими организациями, отвечающими за газо-, водо-, тепло- и электроснабжения. Кроме того необходимо договориться с ОАО «РЖД» и МУП «Тагильский трамвай».

Согласно техническому заданию, площадь ремонтируемого участка составит 3,2 га. На время ремонта на стройплощадке установят web-камеры видеонаблюдения автоматизированной информационной системы «Безопасный город».

На конкурс заявилось четыре компании: ООО «Техностройпроект» из Тюмени, ООО «Геопроектюг» из Краснодара, екатеринбургское ООО «Уралдорниц» и ООО «Лидергрупп» из Иркутска. Последняя компания снизила стоимость контракта с 6 млн 13 тысяч рублей до 4 млн 389 тысяч рублей, и стала победителем конкурса.

Срок гарантии отремонтированного дорожного полотна, согласно проектной документации, составит 5 лет. Подрядчик должен обосновать технологические, конструктивные и инженерно-технические решения при организации ремонта. Также при разработке проекта должны рассмотреть транспортно-эксплуатационное состояние дороги. Проект должны разработать так, чтобы увеличилась пропускная способность участка.

Работы по оформлению проектной документации должны быть закончены к 30 сентября 2022 года. Сам капитальный ремонт улицы Фестивальная запланирован на 2023 или 2024 годы.