В Нижнем Тагиле у ТРЦ DEPO на зебре сбили девушку

Сегодня, 24 сентября, в 12:20 29-летний водитель ВАЗ-21114, выезжая с прилегающей территории торгово-развлекательного центра DEPO, сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу на зелёный сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшая получила перелом ключицы и была доставлена в ДГБ № 9 Екатеринбурга.

По информации отдела пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила, стаж водителя составляет 8 лет, в момент аварии он был трезв. Сотрудникам ГАИ мужчина пояснил, что не заметил девушку. В отношении водителя составлен протокол по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходу.