В Нижнем Тагиле у наркомана изъяли охотничье ружьё

В Нижнем Тагиле по иску прокуратуры у 37-летнего мужчины изъяли охотничье ружьё. 3 августа 2021 года тагильчанина лишили прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. Также его поставили на учёт в психиатрическую больницу из-за употребления алкоголя и наркотиков. Проверка прокуратуры Ленинского района установила, что у мужчины имеется разрешение на владение охотничьим оружием и он хранит дома гладкоствольное ружьё МЦ-21-12.

В соответствии с законом «Об оружии» лицензия не выдаётся россиянам, состоящим на учёте в связи с наличием психического заболевания, алкоголизма или наркомании. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском об изъятии оружия. Ленинский районный суд иск удовлетворил.