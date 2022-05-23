В Нижнем Тагиле у местных коммунистов сменился лидер 

В Нижнем Тагиле в местном отделении партии КПРФ сменился первый секретарь. Теперь должность Михаила Бояркина занял Анатолий Марченков. Такое решение было принято на отчётно-выборной конференции 21 мая.

Анатолию Марченкову 62 года, сейчас он работает начальником конструкторского сектора в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения НПК «Уралвагонзавод», где трудится уже более 35 лет. На заводе Анатолий Марченков занимается разработкой и сопровождением производства узлов бронетанковой техники.

Был секретарём Дзержинского первичного отделения Нижнетагильского отделения КПРФ. Баллотировался в депутаты гордумы седьмого и шестого созывов, а также выдвигал свою кандидатуру в депутаты ЗакСо.