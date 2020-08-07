В Нижнем Тагиле у Лисьей горы появился новый регулируемый пешеходный переход

В августе 2020 года управление городским хозяйством выполнило реконструкцию перекрёстка Челюскинцев — Береговая-Ударная. Как сообщает пресс-служба мэрии, на этом участке появился регулируемый пешеходный переход от Лисьей горы до завода-музея. При этом от Лисьей горы до островка безопасности светофор работает в соответствии с заданной программой. Вторая половина пешеходного перехода от островка безопасности до музея-завода работает в режиме пешеходно-вызывного устройства, т. е. пешеход должен будет нажать кнопку для вызова зелёного сигнала светофора.