В Нижнем Тагиле у кинотеатра «Родина» заработал новый светофор

С 10 февраля начал работать светофор на пешеходном переходе у кинотеатра «Родина» на проспекте Ленина, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Дорожная полиция просит водителей и пешеходов обратить внимание на данное изменение в организации дорожного движения. Ранее в Госавтоинспекции АН «Между строк» пояснили, что пешеходный переход считается у дорожной полиции «аварийным»: за 2019 год на нём произошло три ДТП, в которых один человек погиб. В прошлом году полиция направила в адрес главы города предписание установить на данном пешеходном переходе светофор.