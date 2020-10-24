В Нижнем Тагиле у кафе «Девичья башня» была обнаружена граната

Рано утром 23 октября возле кафе-клуба «Девичья башня» в Нижнем Тагиле был обнаружен предмет, похожий на оборонительную гранату Ф-1. На место обнаружения прибыла группа разминирования ОМОН с минно-розыскной собакой. Сотрудники Росгвардии эвакуировали посетителей и персонал увеселительного заведения. В результате первичного обследования специалистами установлено, что предмет является ручной осколочной гранатой с вкрученным запалом и отстреленной скобой. Для детальной идентификации предмета было принято решение перенести дальнейшие действия до наступления светлого времени суток. Район оцепили сотрудники полиции, а подозрительную находку накрыли средством локализации взрыва - изделием «Фонтан» для недопущения неконтролируемого взрыва. После проведения обследования оказалось, что это был муляж.

«В ходе последующего осмотра взрывотехники отряда выяснили, что найденный предмет является учебным боеприпасом без соответствующих маркировок. По данному факту сотрудниками полиции проводится мероприятия по установлению виновников возникшей ситуации», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.