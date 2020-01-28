В Нижнем Тагиле тяжелобольных детей обеспечат аппаратами искусственной вентиляции лёгких на дому

В детскую больницу Нижнего Тагила поступили аппараты искусственной вентиляции лёгких для маленьких пациентов с паллиативными состояниями, требующими респираторной терапии на дому. В Нижнем Тагиле и Горнозаводском округе четыре ребёнка нуждаются в таком оборудовании.

Аппараты искусственной вентиляции на 2,5 млн рублей приобретены в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года». Как отмечают в детской больнице, все нуждающиеся дети будут обеспечены необходимым оборудованием. После того как медики обучат родителей обращаться с аппаратами, их детей выпишут и отправят домой, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.