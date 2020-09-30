В Нижнем Тагиле тяжелобольной мальчик познакомился с экспонатами музея искусств прямо у себя дома

Подопечный фонда «Живи, малыш» 14-летний тагильчанин Кирилл Тюфяков познакомился с произведениями Нижнетагильского музея изобразительных искусств прямо в своей комнате. В минувшие выходные к нему в гости пришла старший научный сотрудник музея Ксения Баданина, провела интересную беседу и показала несколько работ известных мастеров.

Кирилл интересуется изобразительным искусством, хорошо рисует, но посещать музей не может из-за своей тяжёлой болезни — миопатии Дюшенна. Это неизлечимое заболевание, которое требует постоянного лечения.

Сотрудники музея искусств часто приезжают с лекциями и беседами в школы и детские сады, но эта встреча была необычной и очень волнительной для музейщиков. Посоветовавшись, научные сотрудники решили организовать виртуальную экскурсию по «Русскому залу» музея с музыкой, играми. Также Ксения Баданина привезла показать Кириллу картину Игоря Грищенко, скульптуры Максима Нуштаева и Людмилы Ушаковой, графический лист Владимира Истомина, акварели Полины Шляховой, палитру московского художника Игоря Рубана и авторскую матрёшку.

«Перед посещением Кирилла очень волновалась, но всё прошло хорошо. У него замечательная, доброжелательная мама. С большим интересом слушали меня его братишка и сестрёнка. Кирилл — удивительный, очень талантливый, умный и тонкий мальчик. Он действительно поразительно чувствует искусство, многое подмечает, видит и чувствует цвета и образы. На мой взгляд, у нас получилась очень хорошая и наполненная беседа. Мне очень понравились его творческие работы», — рассказывает Ксения Баданина.

В финале встречи Ксения подарила Кириллу созданного ею из шерсти Муми-тролля и подарок от музея — каталог по русскому искусству XVIII–XX веков. Также для Кирилла была заказана книга «Как устроен музей?», изданная музеем современного искусства «Гараж».

Как рассказали в фонде, раньше с Кириллом занимался педагог-художник, талантливый ребёнок делал успехи в рисовании. Под руководством учителя Кирилл создавал работы для городских и областных выставок. Теперь, когда занятия завершились, мальчику очень не хватает общения об искусстве и творчества. Сотрудники фонда сейчас ищут волонтёров, которые могли бы заниматься с Кириллом живописью, проводить уроки по биологии и астрономии, которыми интересуется мальчик. Чтобы стать волонтёром, напишите личное сообщение в любые соцсети фонда «Живи, малыш».

Кирилл Тюфяков является участником проекта фонда «Живи, малыш» «Детский паллиатив», в рамках которого тагильским семьям, имеющим неизлечимо больных детей, помогают в приобретении лекарств, средств личной гигиены. Узнать о том, как поддержать семью Кирилла, можно здесь.