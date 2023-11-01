В Нижнем Тагиле трёхлетняя девочка пережила клиническую смерть после удара током от батареи

Жуткая история произошла в многодетной семье Бурак, проживающей в Нижнем Тагиле на улице Солнечной. 5 октября 2022 года младшая дочь Стефания, которой на тот момент было всего 3 года, играла на кухне вместе со своей 12-летней сестрой. В какой-то момент малышка прикоснулась к чугунной батарее отопления и её ударило током. Первой тревогу забила сестра, она побежала за помощью с криками: «Мама! Она вся посинела!»

По словам мамы пострадавшей девочки Виктории, её дочь буквально «прилепило» намертво к батарее.

«Когда я повернулась в их сторону, то увидела синее тело моей дочери. Стефания выглядела как окаменевшая. Мы её оторвали от батареи, но она так и оставалась в таком “замёрзшем” положении. Наша дочь находилась три минуты без сердцебиения», — рассказала АН «Между строк» Виктория.

Отец девочки Павел находился в этот момент в ванной комнате, но, услышав крики, выбежал узнать, что случилось. Он вспомнил уроки первой помощи, которые преподавали в автошколе, и, пока ехала бригада скорой, делал дочери искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

«Муж выбежал из душа, поскользнулся, подбежал к Стефании, начал её водой брызгать, делать массаж сердца и искусственное дыхание. Пока ехала скорая помощь, нам хватило времени и сил откачать дочку. Потом она вздохнула, порозовела и расплакалась», — вспоминает Виктория Бурак.

По словам врачей скорой помощи, сделавших ребёнку кардиограмму, Стефания пережила клиническую смерть. Медики считают, что девочке очень повезло, поскольку электрический ток не прошёл по левой стороне у сердца, а зашёл через палец на правой руке и вышел через правую ногу.

Позже аварийная служба подтвердила факт удара блуждающим током от радиатора отопления.

Девочку госпитализировали в Детскую городскую больницу на улице Кузнецкого, 12. По словам родителей, за ночь никто из врачей не подошёл к их дочери и не поинтересовался состоянием маленькой пациентки.

«При поступлении в больницу дочке не сделали даже кардиограмму. И в течение ночи я сам проверял ей температуру и смотрел, как она себя чувствует», — рассказывает отец девочки Павел.

Бураки заказали независимую экспертизу, чтобы подтвердить наличие в доме блуждающего тока. Оказалось, что во всём здании нет заземления, а проблема с бьющими током батареями беспокоит и соседей.

«По заключению независимой экспертизы было выявлено наличие блуждающего тока в водопроводных трубах с потенциалом на холодной воде», — говорит Виктория.

Павел и Виктория обратились в ОП № 19 с заявлением о проведении проверки в отношении УК «Тагил Строй», которая обслуживает их дом, но в полиции им отказали: якобы родители сами виноваты в случившемся.

Тогда Бураки пошли в прокуратуру, и только по требованию надзорного ведомства были подняты записи с камер видеонаблюдения, где отчётливо слышно, как сотрудники отказываются принять заявление и обвиняют родителей девочки.

«Помощник прокурора, конечно, опешила от такого отношения полиции. Она спросила полицейских, с чего они делают выводы о виновности родителей, даже не разобравшись в ситуации», — говорит многодетная мама.

В итоге прокуратура обязала полицию провести проверку и назначить судмедэкспертизу. По словам Виктории, девушка-участковая только через полгода отдала им результаты экспертизы и передала материалы в прокуратуру. Когда родители вновь пришли в прокуратуру, им сообщили, что в их отношении полицией также инициирована проверка.

Виктория и Павел пытались договориться в досудебном порядке с управляющей компанией, предложив оплатить услуги кардиолога и невролога, которых девочка сейчас вынуждена посещать. По словам родителей, руководство УК «Тагил Строй» изначально согласилось с их требованиями, но в ответ попросило забрать заявление из прокуратуры. Однако когда обязательства пострадавшей стороной были выполнены, «управляшка» отказалась исполнять свою часть договора.

Только в июле 2023 года УК сделала в доме заземление, отремонтировала электрощитки и установила электрические пакетные выключатели, но жильцы жалуются, что от батарей и металлической сантехники до сих пор продолжает бить током.

Вид выполненных работ УК «Тагил Строй» Вид выполненных работ УК «Тагил Строй» Вид выполненных работ УК «Тагил Строй» Вид выполненных работ УК «Тагил Строй»

Сейчас маленькая Стефания чувствует себя хорошо. О том случае девочка уже практически не помнит, но у ребёнка на всю жизнь сохранится шрам на ноге. Родители беспокоятся о её здоровье и планово наблюдаются у врачей.