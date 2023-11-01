Происшествия

В Нижнем Тагиле трёхлетняя девочка пережила клиническую смерть после удара током от батареи

01.11.2023 13:07
В Нижнем Тагиле трёхлетняя девочка пережила клиническую смерть после удара током от батареи

Жуткая история произошла в многодетной семье Бурак, проживающей в Нижнем Тагиле на улице Солнечной. 5 октября 2022 года младшая дочь Стефания, которой на тот момент было всего 3 года, играла на кухне вместе со своей 12-летней сестрой. В какой-то момент малышка прикоснулась к чугунной батарее отопления и её ударило током. Первой тревогу забила сестра, она побежала за помощью с криками: «Мама! Она вся посинела!»

По словам мамы пострадавшей девочки Виктории, её дочь буквально «прилепило» намертво к батарее.

«Когда я повернулась в их сторону, то увидела синее тело моей дочери. Стефания выглядела как окаменевшая. Мы её оторвали от батареи, но она так и оставалась в таком “замёрзшем” положении. Наша дочь находилась три минуты без сердцебиения», — рассказала АН «Между строк» Виктория.

Отец девочки Павел находился в этот момент в ванной комнате, но, услышав крики, выбежал узнать, что случилось. Он вспомнил уроки первой помощи, которые преподавали в автошколе, и, пока ехала бригада скорой, делал дочери искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

«Муж выбежал из душа, поскользнулся, подбежал к Стефании, начал её водой брызгать, делать массаж сердца и искусственное дыхание. Пока ехала скорая помощь, нам хватило времени и сил откачать дочку. Потом она вздохнула, порозовела и расплакалась», — вспоминает Виктория Бурак.

По словам врачей скорой помощи, сделавших ребёнку кардиограмму, Стефания пережила клиническую смерть. Медики считают, что девочке очень повезло, поскольку электрический ток не прошёл по левой стороне у сердца, а зашёл через палец на правой руке и вышел через правую ногу. 

Позже аварийная служба подтвердила факт удара блуждающим током от радиатора отопления.

Девочку госпитализировали в Детскую городскую больницу на улице Кузнецкого, 12. По словам родителей, за ночь никто из врачей не подошёл к их дочери и не поинтересовался состоянием маленькой пациентки.

«При поступлении в больницу дочке не сделали даже кардиограмму. И в течение ночи я сам проверял ей температуру и смотрел, как она себя чувствует», — рассказывает отец девочки Павел.

Бураки заказали независимую экспертизу, чтобы подтвердить наличие в доме блуждающего тока. Оказалось, что во всём здании нет заземления, а проблема с бьющими током батареями беспокоит и соседей.

«По заключению независимой экспертизы было выявлено наличие блуждающего тока в водопроводных трубах с потенциалом на холодной воде», — говорит Виктория.

Павел и Виктория обратились в ОП № 19 с заявлением о проведении проверки в отношении УК «Тагил Строй», которая обслуживает их дом, но в полиции им отказали: якобы родители сами виноваты в случившемся. 

Тогда Бураки пошли в прокуратуру, и только по требованию надзорного ведомства были подняты записи с камер видеонаблюдения, где отчётливо слышно, как сотрудники отказываются принять заявление и обвиняют родителей девочки.

«Помощник прокурора, конечно, опешила от такого отношения полиции. Она спросила полицейских, с чего они делают выводы о виновности родителей, даже не разобравшись в ситуации», — говорит многодетная мама.

В итоге прокуратура обязала полицию провести проверку и назначить судмедэкспертизу. По словам Виктории, девушка-участковая только через полгода отдала им результаты экспертизы и передала материалы в прокуратуру. Когда родители вновь пришли в прокуратуру, им сообщили, что в их отношении полицией также инициирована проверка.

Виктория и Павел пытались договориться в досудебном порядке с управляющей компанией, предложив оплатить услуги кардиолога и невролога, которых девочка сейчас вынуждена посещать. По словам родителей, руководство УК «Тагил Строй» изначально согласилось с их требованиями, но в ответ попросило забрать заявление из прокуратуры. Однако когда обязательства пострадавшей стороной были выполнены, «управляшка» отказалась исполнять свою часть договора.     

Только в июле 2023 года УК сделала в доме заземление, отремонтировала электрощитки и установила электрические пакетные выключатели, но жильцы жалуются, что от батарей и металлической сантехники до сих пор продолжает бить током.

Сейчас маленькая Стефания чувствует себя хорошо. О том случае девочка уже практически не помнит, но у ребёнка на всю жизнь сохранится шрам на ноге. Родители беспокоятся о её здоровье и планово наблюдаются у врачей.

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