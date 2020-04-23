В Нижнем Тагиле труп мужчины около года пролежал в закрытой квартире

Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила начал проверку по факту обнаружения в одной из квартир дома № 105 по Ленинградскому проспекту трупа 60-летнего мужчины без видимых следов насильственной смерти. 22 апреля спасатели Центра защиты населения по просьбе полиции вскрыли дверь квартиры, где пропавший был обнаружен. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, тело нашли после того, как сестра умершего сообщила в правоохранительные органы, что мужчина давно не выходил на связь. По данным следователей, мужчина проживал один, дверь была закрыта изнутри. Приблизительную дату смерти определит судмедэкспертиза.

По информации АН «Между строк», первой тревогу забила бывшая сожительница погибшего. В последний раз они общались около восьми месяцев назад. После этого женщина ещё несколько раз приходила к нему домой, но дверь ей никто не открыл, и она подумала, что никого нет дома. Только после этого женщина обратилась к родственникам.