В Нижнем Тагиле троих мужчин осудили за попытку похитить железнодорожные детали

В Нижнем Тагиле осудили троих мужчин за попытку кражи имущества РЖД. Как сообщили в Нижнетагильской транспортной прокуратуре ИА «Все новости», в сентябре 2021 года на перегоне между станциями Сан-Донато и Лая трое мужчин 32, 39 и 45 лет собрали путевые детали, которые остались после ремонта дороги, и попытались их похитить. В этот момент их задержали транспортные полицейские. В РЖД оценили ущерб в 3723 рубля.

Пригородный райсуд признал мужчин виновными и назначил им штраф — по 5000 рублей каждому участнику преступления.