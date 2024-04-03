В Нижнем Тагиле тренер по кикбоксингу спортшколы «Юность» попался на повторном пьяном вождении

Тренер по кикбоксингу и тхэквондо МБУ ДО «СШ «Юность» приговорён к обязательным работам на срок 200 часов за повторное пьяное вождение. Как сообщает пресс-служба Пригородного районного суда, мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

По версии следствия, в конце декабря 2023 года тренер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на личном ВАЗ-2121 на Южном подъезде к Нижнему Тагилу допустил ДТП, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД.

«В ходе освидетельствования был установлен факт нахождения Русских И. в состоянии алкогольного опьянения, поскольку в выдыхаемом им воздухе обнаружено наличие абсолютного этилового спирта в количестве 0,731 мг/л», — отметили в суде.

Также суд лишил спортсмена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года и постановил конфисковать автомобиль, использовавшийся при совершении преступления, в собственность государства. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.