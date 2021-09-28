В Нижнем Тагиле травмировавшаяся на скользком тротуаре пенсионерка отсудила у управляющей компании 200 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле управляющая компания выплатит 74-летней женщине компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре. Об этом рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Инцидент произошёл в начале ноября 2019 года. Пенсионерка направлялась в магазин и поскользнулась на тротуаре возле одного из домов по Черноисточинскому шоссе. С места происшествия женщину госпитализировали в Демидовскую городскую больницу с переломом шейки бедра. Там тагильчанке сделали операцию, после этого она долго наблюдалась у врачей и была ограничена в движении.

«Прокурор Тагилстроевского района Нижнего Тагила, действуя в интересах пострадавшей женщины, обратился в Тагилстроевский районный суд с иском к ООО “Уралэкспо-НТ”, осуществляющему управление многоквартирным домом, возле которого произошло падение. Он просил взыскать компенсацию морального вреда в пользу истца в размере 300 тысяч рублей», — рассказывают в суде.

Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования, взыскав в пользу пенсионерки с управляющей компании 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Коммунальщики подали в Свердловский областной суд апелляционную жалобу, в которой просили в полном объёме отказать истцу. По их мнению, женщиной не была доказана вина компании, также они заявляли о том, что к травме привела грубая неосторожность с её стороны.

Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, согласился с выводом суда первой инстанции. Сейчас коммунальщики обязаны выплатить пострадавшей компенсацию.