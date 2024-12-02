В Нижнем Тагиле транспортные полицейские задержали железнодорожного вора

26 ноября сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил, работая по оперативной информации о возможной причастности к совершению хищения железнодорожного имущества, остановили Ford Focus под управлением 37-летнего водителя. Вместе с ним в автомобиле находился пассажир — 41-летний мужчина. Оба — жители Кушвы, работники предприятия по ремонту и обслуживанию подвижного состава.

При осмотре легкового автомобиля в багажнике полицейские обнаружили в сумке и пакете детали для буксового узла колесной пары грузового поезда, что стало основанием для доставления мужчин в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Позже выяснилось, что сумка, обнаруженная в багажнике автомобиля, принадлежит водителю. Он дал признательные показания и сознался в хищении железнодорожных деталей. Похищенное имущество мужчина вынес с территории предприятия и положил в багажник своего автомобиля.

В отношении мужчины в следственном подразделении ЛО МВД России на станции Нижний Тагил возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. В качестве меры пресечения мужчине избрано обязательство о явке. Сумма ущерба, причиненная предприятию, превысила 2800 рублей.

Вместе с тем, в настоящее время в отношении второго фигуранта проводится проверка, так как пакет с деталями, также обнаруженный в багажнике, принадлежит ему. Если будет установлено, что он похитил детали с предприятия, сотрудниками транспортной полиции будет также возбуждено уголовное дело.