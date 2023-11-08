В Нижнем Тагиле транспортные полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Сотрудники транспортной полиции Нижнего Тагила задержали нетрезвого мужчину, устроившего дебош в электричке на маршруте Екатеринбург — Нижний Тагил. Уже в дежурной части выяснилось, что мужчина находился в федеральном розыске за кражу.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО уточнили, что 43-летний задержанный является уроженцем Свердловской области. В 2023 году во время следствия он не явился в полицию, а затем скрылся, что и стало поводом для объявления его в розыск. Мужчина пояснил, что ехал на электричке в сад, где живёт, избегая встречи с сотрудниками правоохранительных органов из-за угрозы наказания за преступление.

После оформления административного протокола за мелкое хулиганство злоумышленника передали представителям полиции Екатеринбурга, которые инициировали розыск. Отметим, ранее мужчина уже был осуждён за кражу.