В Нижнем Тагиле трамвай сбил 15-летнюю школьницу

В Нижнем Тагиле сегодня в 07:30 у дома № 2б на проспекте Вагоностроителей водитель трамвая № 17 при начале движения от остановки «Проспект Вагоностроителей» допустила наезд на 15-летнюю девушку. Как сообщили АН «Между строк» в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, по словам вагоновожатой, в тот момент, когда она начала движение от остановки, на трамвайные пути неожиданно выбежал подросток.

Родители несовершеннолетней сообщили инспекторам ДПС, что их дочь опаздывала в школу и, увидев трамвай на противоположной стороне проспекта, побежала к нему через проезжую часть.

У девушки медики диагностировали ушиб ноги, ей назначено амбулаторное лечение. В школе, где учится пострадавшая, проведут проверку на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге.