В Нижнем Тагиле трамваи возвращаются к штатному расписанию движения

С 15 мая в связи с изменением пассажиропотока, который продолжает восстанавливаться, на ряде трамвайных маршрутов возвращается штатное расписание вместо временно сокращённого. Так, в будни по полному графику начнут работать трамваи 6-го, 8-го, 12-го, 15-го и 17-го маршрутов. С 16 мая штатное расписание возобновляется на 8-м, 10-м, 12-м и 15-м маршрутах.

В дальнейшем возможны дополнительные изменения. Отследить местоположение трамваев в режиме реального времени можно с помощью сервиса «Трамвай на карте».