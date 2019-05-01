В Нижнем Тагиле Toyota Corolla влетела в ограждение. Водитель погиб

Вечером 30 апреля на Северном шоссе у дома № 21 произошло смертельное ДТП. По информации отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, около 22:00 57-летний водитель Toyota Corolla, следуя в сторону Восточного шоссе, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Обстоятельства аварии устанавливаются.

«Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что необходимо вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленных ограничений, учитывая при этом особенности состояния транспортного средства, дорожные и метеорологические условия. При этом скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований ПДД», — говорят в ГИБДД.