В Нижнем Тагиле «Тотальный диктант — 2022» пройдёт в офлайн-формате

С 30 марта жители Нижнего Тагила смогут зарегистрироваться для участия в ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант», которая состоится 9 апреля в 13:00. В этом году диктант пройдёт в допандемийном формате в 18 городах и населённых пунктах Свердловской области, сообщают организаторы.

В Нижнем Тагиле проверить грамотность можно на девяти площадках. Десятое место проведения диктанта — женская исправительная колония № 6, там свои знания проверят заключённые. Кроме того, в этом году также можно написать диктант в режиме онлайн на сайте акции с 9:30 9 апреля до 02:00 10 апреля.

«Тотальный диктант не первый год проходит в онлайн-формате. В последние годы это было, прежде всего, связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. С каждым годом этот формат набирает популярность, это очень доступный и для многих комфортный вариант», — считает координатор акции «Тотальный диктант» в Екатеринбурге Алексей Боталов.

Столицей «Тотального диктанта» в 2022 году стал Ярославль. На центральной площадке акции, в Ярославском театре драмы, диктант прочитает автор текста — российская писательница Марина Степнова. По словам автора, участники напишут текст о жизни мальчика-подростка, который живёт в Воронеже конца XIX века и готовится к встрече с первой любовью.

«Честно говоря, это непростой текст, довольно плотно написанный. Я старалась не мучить никого слишком устаревшей лексикой, тем не менее участникам диктанта не помешают хотя бы самые общие представления о том, как и чем жил российский губернский город конца XIX века», — рассказала Марина Степнова.

Также в рамках «Тотального диктанта» в формате онлайн можно пройти тест TruD: он создан для тех, кто изучает русский язык как иностранный. Зарегистрироваться для участия в акции можно на сайте «Тотального диктанта», там же — выбрать удобную для вас площадку.

«Тотальный диктант» — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. За 18 лет существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное всемирное событие.