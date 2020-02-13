В Нижнем Тагиле топ-менеджер крупного предприятия перевёл мошенникам 4 млн рублей

Главный инженер одного из промышленных предприятий Нижнего Тагила перевёл телефонным аферистам 4 миллиона рублей, а когда понял, что его обманули, обратился в полицию. Об этом случае сегодня, 13 февраля, на круглом столе по профилактике мошенничества с использованием электронных средств связи рассказал начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. Главный полицейский Нижнего Тагила отметил, что на уловки злоумышленников попадаются не только люди пожилого возраста, но и среднего, с высшим образованием и финансово грамотные.

«Я не буду называть фамилии и название предприятия, — пояснил Ибрагим Абдулкадыров. — Уважаемое предприятие, главный инженер, возраст — 35–40 лет. Ему поступает звонок: “Вы нам перечислите на такой-то счёт 4 миллиона рублей”. Звонивший был профессионалом своего дела, сумел расположить к себе потерпевшего. Заявитель перевёл сначала свои 2,5 миллиона рублей, полтора ещё занял и тоже перевёл. Эту сумму он перечислил мошенникам в несколько этапов, а потом несколько дней ждал, пока не понял, что его обманули».

По словам Ибрагима Абдулкадырова, за последние годы правоохранители смогли значительно сократить количество преступлений и правонарушений, совершённых в общественных местах, также повышается раскрываемость таких дел, но теперь особо остро встала проблема мошенничества с использованием электронных технологий.

В полиции отмечают, что волна заявлений, когда неизвестные звонили, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, шантажировали возбуждением уголовных дел за смертельное ДТП, постепенно сошла на нет. Теперь злоумышленники представляются сотрудниками банков и просят выполнить определённые действия, чтобы карту не заблокировали. Звонки поступают из разных регионов страны и даже ближнего зарубежья, что значительно затрудняет раскрытие таких преступлений.

Представитель службы безопасности уральского филиала Сбербанка Александр Тереб ещё раз отметил, что представители банков никогда не звонят своим клиентам и не просят сообщать им какие-либо данные. Единственным способом защитить себя и свой электронный кошелёк от преступных посягательств является особая бдительность при любых проявлениях активности в этом направлении со стороны незнакомых лиц.