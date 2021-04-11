В Нижнем Тагиле тиктокеры устроили заезд на крыше автомобиля (ВИДЕО)

Вчера, 10 апреля, в паблике «Инцидент Нижний Тагил» появилось видео, на котором двое молодых людей едут на капоте и крыше автомобиля ВАЗ по проспекту Вагоностроителей. Как рассказал АН «Между строк» один из участников заезда Артём, видео снималось для TikTok-канала, который он ведёт с другом.

По словам блогера, перед тем, как начать снимать трюк, они убедились, что никому не помешают, а сама съёмка велась с другой стороны улицы.

«Мы специально посмотрели, чтобы машин не было, из-за этого я считаю, что не мешал никому, просто люди непозитивные. В принципе, в Тагиле все с грустным лицом ходят», — рассказал Артём.

На канале блогеров уже 3409 подписчиков, а одно видео набрало 217 тысяч просмотров.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что в полицию сообщений по данному инциденту не поступало.