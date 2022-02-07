В Нижнем Тагиле тиктокер проехался на сноуборде за трамваем (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле популярный тиктокер и реп-исполнитель Никита Берговин устроил опасный перфоманс. 5 февраля молодой человек прицепил автомобильный трос к трамваю и на сноуборде прокатился несколько остановок следом за вагоном. Как рассказал блогер АН «Между строк», этот трюк станет частью его нового клипа.

«10 февраля мы, совместно с московским лейблом, выпустим мой новый трек “44 панча”. Всё, что вы увидели - это промоакция, съёмка клипа. Я заметил, что многие восприняли мои действия крайне негативно. Хочу сказать, что я профессионал и никого опасности не подвергал. Сами подумайте, если бы человек хотел прыгнуть с парашютом в первый раз, вряд ли бы он сразу сиганул с Бурдж-Халифа в Дубае. Скорее всего, в комментариях к этому посту будет много негатива. Посмотрите слово “весело” в словаре и не злитесь», — говорит Никита.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила АН «Между строк» заявили, что проведут проверку по факту размещения видео. Также в дорожной полиции отметили, что подобные развлечения опасны и запрещены правилами дорожного движения. Теперь сноубордисту грозит штраф в размере 800 рублей по ст. 12.29 КоАП РФ. (Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения)

«Каждый человек, должен понимать, что для прогулок, активного отдыха и развлечений существуют определенные для этого места, там, где не будет риска для жизни и здоровья. Административный штраф, не соизмерим с ценой человеческой жизни», — поясняют сотрудники Госавтоинспекции.

В ГИБДД уточнили, что наказание за данное правонарушение могут понести также водители трамвая и автомобиля. Директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов заявил, что его сотрудник не виноват.

«Мы сразу же после этого инцидента позвонили сотрудникам ГИБДД, штраф нам не грозит. Мы в этом не виноваты», — рассказал директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

Напомним, ранее Никита стал участником импровизированного пикника в центре Нижнего Тагила под открытым небом. По словам тиктокера, он готов оплатить штраф, но пока никто из сотрудников ГИБДД с ним не связывался.