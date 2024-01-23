В Нижнем Тагиле ТЦ «Меркурий» затопило нечистотами (ВИДЕО)

В минувшую пятницу, 19 января, в Нижнем Тагиле затопило нечистотами переоборудованный под склад подвал в жилом доме № 40 на Ленинградском проспекте на Вагонке. Как сообщил АН «Между строк» свидетель инцидента Александр Баторин, во время потопа пострадало имущество арендодателей торгового центра «Меркурий», который занимает цокольный и первый этажи. По предварительным подсчётам, ущерб может составить несколько миллионов рублей.

«Канализационными водами затопило все товары арендаторов: офисную мебель, стеллажи, оргтехнику, документы, в том числе архивные, а также двигатели, мониторы, принтеры, компьютеры и другие вещи. Только в воскресенье в 08:00 сотрудники “Водоканала-НТ” приехали и прочистили», — рассказывает директор торгового центр «Меркурий».

По словам Александра, из-за изношенности коммунальных сетей такая ситуация повторяется каждый месяц. К тому же из-за постоянной влажности стали увеличиваться трещины в фундаменте пятиэтажки. Сейчас предприниматель готовит документы и намерен жаловаться на «Водоканал-НТ» в прокуратуру.

«Трубы, которые находятся под землёй, совдеповские, изношенные, а ведь люди что только не кидают в унитаз: тряпки, памперсы, всё что угодно. Естественно, это забивается. Тут нужно делать глобальный проект, менять полностью всю систему канализации во всём дворе. А этим занимается “Водоканал-НТ”. Сейчас мы собираем все наши обращения в компанию за последние три года и будем обращаться в прокуратуру», — говорит бизнесмен.