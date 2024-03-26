В Нижнем Тагиле танк врезался в легковушку (ВИДЕО)

Сегодня, 26 марта, около 14:20 в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе, возле «Уралвагонзавода», произошло ДТП с танком и легковушкой. По предварительным данным, Chevrolet Cruze, за рулём которого находился 64-летний мужчина, не пропустил на перекрёстке бронетехнику.

«Танк “Уралвагонзавода” двигался по специальному проезду в сторону испытательного полигона на разрешающий сигнал светофора», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе УВЗ.

Получить оперативный комментарий в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила АН «Между строк» не удалось.