Происшествия

В Нижнем Тагиле танк врезался в легковушку (ВИДЕО)

26.03.2024 15:48
В Нижнем Тагиле танк врезался в легковушку (ВИДЕО)

Сегодня, 26 марта, около 14:20 в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе, возле «Уралвагонзавода», произошло ДТП с танком и легковушкой. По предварительным данным, Chevrolet Cruze, за рулём которого находился 64-летний мужчина, не пропустил на перекрёстке бронетехнику. 

«Танк “Уралвагонзавода” двигался по специальному проезду в сторону испытательного полигона на разрешающий сигнал светофора», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе УВЗ.

Получить оперативный комментарий в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила АН «Между строк» не удалось.

 

Фото, видео: «Инцидент Нижний Тагил», «Екатеринбург-Серов (Online)»
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