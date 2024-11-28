В Нижнем Тагиле таксист сбил женщину на пешеходном переходе

Сегодня, 28 ноября, около 12:40 у дома № 18 на улице Новострой произошло ДТП.

«​Прибывшими​ на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции ​ установлено,​ что 51-летний водитель Daewoo Nexia, следуя по проспекту Мира со стороны улицы Победы в сторону улицы Циолковского, допустил наезд на​ 39-летнюю женщину, переходящую ​проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля», — рассказали АН «Между строк» в Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

В результате дорожного​ происшествия​ пешеход получила травмы и была доставлена в ​ Городскую больницу № 4 для оказания медицинской помощи. Водитель пояснил дорожным полицейским, что не видел пешехода, начинающего переходить проезжую часть, так как его ослепило солнце.

Госавтоинспекция напоминает, что водители при подъезде к пешеходному переходу должны снижать скорость своего транспортного средства, чтобы вовремя заметить пешеходов. Пешеходы при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу должны остановиться перед ним, посмотреть по сторонам, убедиться, что все автомобили остановились и пропускают их, и только после этого переходить проезжую часть.