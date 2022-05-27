В Нижнем Тагиле таксист потерял сознание и устроил двойное ДТП

В Нижнем Тагиле вечером 26 мая произошло ДТП с участием трёх автомобилей в районе гипермаркета «Лента» на ГГМ.

37-летний водитель Lada Granta резко почувствовал себя плохо, из-за чего потерял управление и врезался в стоящие на светофоре автомобили Hyundai Creta и Mazda 3 под управлением женщин 34 лет и 41 года соответственно, рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД. Как сообщают очевидцы события, водитель Lada Granta работает в такси.

«Я проезжал мимо места ДТП, видел всех его участников. Услышал, как женщина звонила кому-то по телефону и говорила, что водителю такси за рулём ВАЗа стало плохо», — рассказал АН «Между строк» очевидец происшествия.

В ГИБДД уточнили, что водитель отечественной легковушки ехал один. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, никто из людей не пострадал.