В Нижнем Тагиле таксист бросил машину во время заказа ради угона ВАЗа

Накануне в отдел полиции № 18 Нижнего Тагила с заявлением о пропаже автомашины ВАЗ обратился 29-летний мужчина. Со слов молодого человека, днём неизвестный похитил его транспортное средство с парковки возле работы по улице Кулибина. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей. При этом автовладелец пояснил стражам порядка, что у автомобиля не было сигнализации, а также он не закрывал транспортное средство на замок, так как боялся потерять ключи.

«В скором времени автомобиль был найден сотрудниками ГИБДД, которые обнаружили его неподалёку от места угона по улице Бригадной — инспекторы обратили внимание на схожий по ориентировке автомобиль. На машине отсутствовали фары и не был заперт капот», — рассказали в полиции.

Из автомобиля пропали аккумулятор, чехлы, магнитола, антифриз и другие вещи. По оставленным отпечаткам пальцев криминалистам удалось установить личность злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый за преступления имущественного характера 44-летний тагильчанин.

«Полицейские выяснили, что незадолго до совершения кражи мужчина подрабатывал водителем такси и приехал на адрес заказа на улицу Кулибина. Ожидая клиента, он обратил внимание на данный автомобиль, двери которого были открыты. Злоумышленник заглянул в салон и обнаружил в замке зажигания ключи. Тогда мужчина не растерялся, сел за руль чужой машины и уехал, забыв про то, что его ждёт клиент, вызвавший такси. Проехав пару километров, мужчина оставил транспортное средство, предварительно прихватив с собой ценные вещи. Позже он был задержан сотрудниками полиции. В ходе обыска в его квартире было обнаружено украденное имущество, в том числе документы потерпевшего, паспорт транспортного средства и ключи от автомобиля», — говорят в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Задержанный полностью сознался в совершённом преступлении. В отношении него возбуждены уголовные дела по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения и по факту кражи. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Похищенное изъято.