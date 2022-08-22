В Нижнем Тагиле судят гендиректора «Академии строительства» за мошенничество на 6 млн рублей   

В Тагилстроевском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Академия строительства» Алексея Климантова. Предприниматель обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«Уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Нижнего Тагила расследовали следователи МУ МВД России “Нижнетагильское”. Потерпевшими по делу проходят 6 человек, которым причинён ущерб на сумму более 6 миллионов рублей», — сообщили АН «Между строк» в полиции.

Как пишет издание «Вечерние ведомости», несмотря на то, что большинство пострадавших клиентов «Академии строительства» из Нижнего Тагила и его пригорода, в числе потерпевших присутствуют и клиенты из Екатеринбурга. Объединяет всех пострадавших одно — представители компании взяли деньги, а объект не сдали. Где-то строительство даже не начиналось.

В феврале 2021 года в Нижнем Тагиле было создано новое ООО под тем же названием, только по новому адресу. Единственным учредителем и директором нового ООО «Академия строительства» стал Андрей Ширкожухов. Как сообщают «Вечерние ведомости», именно Ширкожухов, согласно объяснениям потерпевших, в 2020 году брал деньги от имени ООО «Академия строительства».